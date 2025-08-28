Informations sur le prix de Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.000058 $ 0.000058 $ 0.000058 Bas 24 h $ 0.00008753 $ 0.00008753 $ 0.00008753 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.000058$ 0.000058 $ 0.000058 Haut 24 h $ 0.00008753$ 0.00008753 $ 0.00008753 Sommet historique $ 0.00008753$ 0.00008753 $ 0.00008753 Prix le plus bas $ 0.000058$ 0.000058 $ 0.000058 Variation du prix (1 h) +0.38% Changement de prix (1J) -8.03% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS) est de $0.00007255. Au cours des dernières 24 heures, BULLSVSBEARS a évolué entre un minimum de $ 0.000058 et un maximum de $ 0.00008753, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BULLSVSBEARS est $ 0.00008753, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.000058.

En termes de performance à court terme, BULLSVSBEARS a évolué de +0.38% au cours de la dernière heure, -8.03% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bulls vs Bears (BULLSVSBEARS)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 72.55K$ 72.55K $ 72.55K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Bulls vs Bears est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BULLSVSBEARS est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 72.55K.