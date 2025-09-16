Informations sur le prix de BunCoin (BUNCOIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00211905
Haut 24 h $ 0.00364299
Sommet historique $ 0.00364299
Prix le plus bas $ 0.00211905
Variation du prix (1 h) +10.58%
Changement de prix (1J) -30.56%
Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de BunCoin (BUNCOIN) est de $0.00252964. Au cours des dernières 24 heures, BUNCOIN a évolué entre un minimum de $ 0.00211905 et un maximum de $ 0.00364299, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BUNCOIN est $ 0.00364299, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00211905.

En termes de performance à court terme, BUNCOIN a évolué de +10.58% au cours de la dernière heure, -30.56% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BunCoin (BUNCOIN)

Capitalisation boursière $ 2.47M
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.47M
Offre en circulation 1.00B
Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BunCoin est de $ 2.47M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BUNCOIN est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.47M.