Découvrez les informations clés sur Burger Money (BURGERS), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Burger Money (BURGERS)

Burger Money on Base is a memecoin that is focused on bringing positive impact and real value to the world, off-chain. We are the first charity coin launched on Flaunch, one of the newer launchpads on Base.

Burger Money earns “dev rev” from our launchpad Flaunch, 50% of this revenue generated goes towards charities that focus on feeding the hungry.

The remaining 50% goes towards buying back and burning $Burgers, making it the most delicious deflationary token on Base.

Site officiel : https://www.BurgerMoney.xyz