Le prix de Burn On Bags (BURN) est actuellement de 0.00024636 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de BURN en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Burn On Bags (BURN) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Burn On Bags en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Burn On Bags en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Burn On Bags en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Burn On Bags en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +0.38% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Burn On Bags (BURN)

Découvrez la dernière analyse de prix de Burn On Bags : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00014647$ 0.00014647 $ 0.00014647 Haut 24 h $ 0.0003387$ 0.0003387 $ 0.0003387 Sommet historique $ 0.0003387$ 0.0003387 $ 0.0003387 Variation du prix (1 h) -19.55% Changement de prix (1J) +0.38% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Burn On Bags (BURN)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :