Prix de Burning Jup aujourd'hui

Le prix de Burning Jup (BURN) en direct est actuellement de $ 0.00223687, avec une variation de 2.71 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BURN en USD est de $ 0.00223687 par BURN.

Burning Jup se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 162,346 et une offre en circulation de 72.58M BURN. Au cours des dernières 24 heures, BURN a été échangé entre $ 0.00217498 (plus bas) et $ 0.00224501 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00350848, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00082187.

En termes de performance à court terme, BURN a varié de -0.00% au cours de la dernière heure et de -15.41% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Burning Jup (BURN)

Capitalisation boursière $ 162.35K$ 162.35K $ 162.35K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 218.27K$ 218.27K $ 218.27K Offre en circulation 72.58M 72.58M 72.58M Offre totale 97,577,450.351505 97,577,450.351505 97,577,450.351505

La capitalisation boursière actuelle de Burning Jup est de $ 162.35K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BURN est de 72.58M, avec une offre totale de 97577450.351505. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 218.27K.