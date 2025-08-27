Informations sur le prix de Burning Man Coin (BURNINGMAN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00001335 $ 0.00001335 $ 0.00001335 Bas 24 h $ 0.00014156 $ 0.00014156 $ 0.00014156 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00001335$ 0.00001335 $ 0.00001335 Haut 24 h $ 0.00014156$ 0.00014156 $ 0.00014156 Sommet historique $ 0.00014156$ 0.00014156 $ 0.00014156 Prix le plus bas $ 0.00001335$ 0.00001335 $ 0.00001335 Variation du prix (1 h) -8.13% Changement de prix (1J) -85.13% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Burning Man Coin (BURNINGMAN) est de $0.00002085. Au cours des dernières 24 heures, BURNINGMAN a évolué entre un minimum de $ 0.00001335 et un maximum de $ 0.00014156, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BURNINGMAN est $ 0.00014156, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001335.

En termes de performance à court terme, BURNINGMAN a évolué de -8.13% au cours de la dernière heure, -85.13% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Burning Man Coin (BURNINGMAN)

Capitalisation boursière $ 20.85K$ 20.85K $ 20.85K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 20.85K$ 20.85K $ 20.85K Offre en circulation 999.85M 999.85M 999.85M Offre totale 999,851,722.50446 999,851,722.50446 999,851,722.50446

La capitalisation boursière actuelle de Burning Man Coin est de $ 20.85K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BURNINGMAN est de 999.85M, avec une offre totale de 999851722.50446. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 20.85K.