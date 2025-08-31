Informations sur le prix de Buttcoin (BUTTCOIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00119869
Haut 24 h $ 0.00133985
Sommet historique $ 0.02947911
Prix le plus bas $ 0.00115596
Variation du prix (1 h) -0.15%
Changement de prix (1J) +5.37%
Variation du prix (7 j) -18.79%

Le prix en temps réel de Buttcoin (BUTTCOIN) est de $0.00132647. Au cours des dernières 24 heures, BUTTCOIN a évolué entre un minimum de $ 0.00119869 et un maximum de $ 0.00133985, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BUTTCOIN est $ 0.02947911, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00115596.

En termes de performance à court terme, BUTTCOIN a évolué de -0.15% au cours de la dernière heure, +5.37% sur 24 heures et de -18.79% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Buttcoin (BUTTCOIN)

Capitalisation boursière $ 1.33M
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.33M
Offre en circulation 998.79M
Offre totale 998,786,601.935082

La capitalisation boursière actuelle de Buttcoin est de $ 1.33M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BUTTCOIN est de 998.79M, avec une offre totale de 998786601.935082. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.33M.