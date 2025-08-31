En savoir plus sur BUTTCOIN

Prix de Buttcoin (BUTTCOIN)

Prix en temps réel : 1 BUTTCOIN à USD

$0.00132647
+5.30%1D
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-31 17:43:13 (UTC+8)

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00119869
Bas 24 h
$ 0.00133985
Haut 24 h

-0.15%

+5.37%

-18.79%

-18.79%

Le prix en temps réel de Buttcoin (BUTTCOIN) est de $0.00132647. Au cours des dernières 24 heures, BUTTCOIN a évolué entre un minimum de $ 0.00119869 et un maximum de $ 0.00133985, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BUTTCOIN est $ 0.02947911, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00115596.

En termes de performance à court terme, BUTTCOIN a évolué de -0.15% au cours de la dernière heure, +5.37% sur 24 heures et de -18.79% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

$ 1.33M
--
$ 1.33M
998.79M
998,786,601.935082
La capitalisation boursière actuelle de Buttcoin est de $ 1.33M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BUTTCOIN est de 998.79M, avec une offre totale de 998786601.935082. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.33M.

Aujourd'hui, la variation du prix de Buttcoin en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Buttcoin en USD était de $ -0.0004816854.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Buttcoin en USD était de $ -0.0007618646.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Buttcoin en USD était de $ -0.002574074299226027.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+5.37%
30 jours$ -0.0004816854-36.31%
60 jours$ -0.0007618646-57.43%
90 jours$ -0.002574074299226027-65.99%

Qu'est-ce que Buttcoin (BUTTCOIN)

“Buttcoin - The Next Bitcoin” is the memecoin version of Bitcoin. Launched on January 30, 2025, on Pump.fun, it’s a community-owned memecoin on Solana. The idea was inspired by a 4:20 minutes long YouTube video from 2013 called "The Next Bitcoin?" by James D. McMurray.

Combien vaut Buttcoin (BUTTCOIN) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de BUTTCOIN en USD est de 0.00132647 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de BUTTCOIN à USD ?
Le prix actuel de BUTTCOIN en USD est $ 0.00132647. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Buttcoin ?
La capitalisation boursière de BUTTCOIN est de $ 1.33M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de BUTTCOIN ?
L'offre en circulation de BUTTCOIN est de 998.79M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BUTTCOIN ?
BUTTCOIN a atteint un prix ATH de 0.02947911 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BUTTCOIN ?
BUTTCOIN a vu un prix ATL de 0.00115596 USD.
Quel est le volume de trading de BUTTCOIN ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BUTTCOIN est de -- USD.
Est-ce que BUTTCOIN va augmenter cette année ?
BUTTCOIN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BUTTCOIN pour une analyse plus approfondie.
Temps (UTC+8)TypeInformation
08-30 21:35:00Mises à jour de l'industrie
La tendance des retraits d'Ethereum se poursuit, avec un transfert net sortant de 134 900 ETH des CEXs au cours des dernières 24 heures
08-30 12:37:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies chute à 39, le marché entre rapidement dans un état de "peur"
08-30 12:15:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des Crypto connaît un déclin généralisé, BIGTIME, LPT chutent de plus de 15%
08-29 12:21:36Mises à jour de l'industrie
Indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies temporairement à 50, le marché reste dans un état "neutre"
08-29 11:32:51Mises à jour de l'industrie
PYTH augmente de plus de 100 % en 24 heures, possiblement en raison de la mise à niveau de "l'infrastructure de données économiques américaines"
08-28 18:39:00Mises à jour de l'industrie
SOL franchit les 215 $, atteignant un nouveau sommet de 206 jours, avec les taux de change SOL/BTC et SOL/ETH qui continuent de se renforcer

