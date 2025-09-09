Qu'est-ce que Bux The Rabbit (BUX)

Bux the rabbit is a memecoin with the main goal to provide an honest, transparent and fun memecoin to the cryptocurrency space. We launched with 80% in the liquidity pool, and the remaining tokens vested to provide a fair chance to all investors. In the memecoin space there is not yet a rabbit token that has succeeded, and our goal is to change that through memes, community building and accesibility to $BUX.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Bux The Rabbit (BUX) Combien vaut Bux The Rabbit (BUX) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BUX en USD est de 0.00006813 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BUX à USD ? $ 0.00006813 . Consultez le Le prix actuel de BUX en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Bux The Rabbit ? La capitalisation boursière de BUX est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BUX ? L'offre en circulation de BUX est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BUX ? BUX a atteint un prix ATH de 0.00007791 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BUX ? BUX a vu un prix ATL de 0.00002917 USD . Quel est le volume de trading de BUX ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BUX est de -- USD . Est-ce que BUX va augmenter cette année ? BUX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BUX pour une analyse plus approfondie.

