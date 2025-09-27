Informations sur le prix de BUY THE HAT (BTH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00044877 $ 0.00044877 $ 0.00044877 Bas 24 h $ 0.00060855 $ 0.00060855 $ 0.00060855 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00044877$ 0.00044877 $ 0.00044877 Haut 24 h $ 0.00060855$ 0.00060855 $ 0.00060855 Sommet historique $ 0.01883819$ 0.01883819 $ 0.01883819 Prix le plus bas $ 0.00043734$ 0.00043734 $ 0.00043734 Variation du prix (1 h) -1.24% Changement de prix (1J) +24.53% Variation du prix (7 j) -8.86% Variation du prix (7 j) -8.86%

Le prix en temps réel de BUY THE HAT (BTH) est de $0.00058083. Au cours des dernières 24 heures, BTH a évolué entre un minimum de $ 0.00044877 et un maximum de $ 0.00060855, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BTH est $ 0.01883819, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00043734.

En termes de performance à court terme, BTH a évolué de -1.24% au cours de la dernière heure, +24.53% sur 24 heures et de -8.86% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BUY THE HAT (BTH)

Capitalisation boursière $ 574.79K$ 574.79K $ 574.79K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 574.79K$ 574.79K $ 574.79K Offre en circulation 978.96M 978.96M 978.96M Offre totale 978,958,473.8720095 978,958,473.8720095 978,958,473.8720095

La capitalisation boursière actuelle de BUY THE HAT est de $ 574.79K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BTH est de 978.96M, avec une offre totale de 978958473.8720095. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 574.79K.