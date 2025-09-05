Informations sur le prix de BVM (BVM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.01210706 Haut 24 h $ 0.01356255 Sommet historique $ 6.94 Prix le plus bas $ 0.01128802 Variation du prix (1 h) -0.01% Changement de prix (1J) +5.71% Variation du prix (7 j) -29.20%

Le prix en temps réel de BVM (BVM) est de $0.01355544. Au cours des dernières 24 heures, BVM a évolué entre un minimum de $ 0.01210706 et un maximum de $ 0.01356255, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BVM est $ 6.94, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01128802.

En termes de performance à court terme, BVM a évolué de -0.01% au cours de la dernière heure, +5.71% sur 24 heures et de -29.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BVM (BVM)

Capitalisation boursière $ 336.44K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.35M Offre en circulation 24.82M Offre totale 99,741,589.87

La capitalisation boursière actuelle de BVM est de $ 336.44K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BVM est de 24.82M, avec une offre totale de 99741589.87. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.35M.