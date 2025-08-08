Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de CTM en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de CTM.

Le prix de c8ntinuum (CTM) est actuellement de 0.03179688 USD avec une capitalisation boursière de $ 26.47M USD. Le prix de CTM en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de c8ntinuum (CTM) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de c8ntinuum en USD était de $ -0.00930957564620214.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de c8ntinuum en USD était de $ -0.0065859542.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de c8ntinuum en USD était de $ -0.0136937651.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de c8ntinuum en USD était de $ -0.0546892411427364.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.00930957564620214 -22.64% 30 jours $ -0.0065859542 -20.71% 60 jours $ -0.0136937651 -43.06% 90 jours $ -0.0546892411427364 -63.23%

Analyse de prix de c8ntinuum (CTM)

Découvrez la dernière analyse de prix de c8ntinuum : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.03178836$ 0.03178836 $ 0.03178836 Haut 24 h $ 0.04111026$ 0.04111026 $ 0.04111026 Sommet historique $ 0.11106$ 0.11106 $ 0.11106 Variation du prix (1 h) -14.67% Changement de prix (1J) -22.64% Variation du prix (7 j) -23.90%

Informations de marché pour c8ntinuum (CTM)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :