Informations sur le prix de Caesar (CAESAR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02308223 $ 0.02308223 $ 0.02308223 Bas 24 h $ 0.02986281 $ 0.02986281 $ 0.02986281 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02308223$ 0.02308223 $ 0.02308223 Haut 24 h $ 0.02986281$ 0.02986281 $ 0.02986281 Sommet historique $ 0.02986281$ 0.02986281 $ 0.02986281 Prix le plus bas $ 0.02308284$ 0.02308284 $ 0.02308284 Variation du prix (1 h) -3.56% Changement de prix (1J) -20.06% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Caesar (CAESAR) est de $0.02303218. Au cours des dernières 24 heures, CAESAR a évolué entre un minimum de $ 0.02308223 et un maximum de $ 0.02986281, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CAESAR est $ 0.02986281, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02308284.

En termes de performance à court terme, CAESAR a évolué de -3.56% au cours de la dernière heure, -20.06% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Caesar (CAESAR)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 23.03M$ 23.03M $ 23.03M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Caesar est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CAESAR est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 23.03M.