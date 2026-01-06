Prix de Camelcorn aujourd'hui

Le prix de Camelcorn (CANELCORN) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 1.42 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CANELCORN en USD est de $ 0 par CANELCORN.

Camelcorn se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 226,104 et une offre en circulation de 999.80M CANELCORN. Au cours des dernières 24 heures, CANELCORN a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00121992, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, CANELCORN a varié de +1.36% au cours de la dernière heure et de -29.07% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Camelcorn (CANELCORN)

Capitalisation boursière $ 226.10K$ 226.10K $ 226.10K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 226.10K$ 226.10K $ 226.10K Offre en circulation 999.80M 999.80M 999.80M Offre totale 999,796,762.591005 999,796,762.591005 999,796,762.591005

La capitalisation boursière actuelle de Camelcorn est de $ 226.10K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CANELCORN est de 999.80M, avec une offre totale de 999796762.591005. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 226.10K.