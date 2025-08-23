Qu'est-ce que CANA Holdings California Carbon Credits (CANA)

CANA tokens provide **direct exposure to California Carbon Allowances**, a $78 billion regulated commodity market with unique price characteristics. Each token represents ownership of physical carbon credits with a **fixed price floor that rises at CPI +5%**, backed by California's cap-and-trade program. **Token holders benefit from:** - **Inflation protection** through the automatically rising price floor - **Portfolio diversification** with an asset uncorrelated to crypto markets - **Full DeFi composability** - tradeable on CEX, DEX, and usable as collateral - **No minimum investment barriers** - participate with a single token - **Oracle-based pricing** ensuring transparent, verifiable valuation The tokens are **freely tradable ERC-20 tokens** without regulatory restrictions, allow lists, or KYC requirements. This provides direct access to an institutional-grade commodity market that was previously only available to large corporations and compliance-heavy platforms.

Combien vaut CANA Holdings California Carbon Credits (CANA) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CANA en USD est de 27.93 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quelle est la capitalisation boursière de CANA Holdings California Carbon Credits ? La capitalisation boursière de CANA est de $ 359.78K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de CANA ? L'offre en circulation de CANA est de 12.88K USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CANA ? CANA a atteint un prix ATH de 29.52 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CANA ? CANA a vu un prix ATL de 27.23 USD . Quel est le volume de trading de CANA ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CANA est de -- USD .

