A community-driven value token on BNB Smart Chain inspired by the legacy of Cao Cao and the Three Kingdoms era. CaoCao (CAOCAO) is a value token deployed on the BNB Smart Chain and jointly issued by the “Three Kingdoms Community.” The project draws inspiration from the historical figure Cao Cao and the Wei Dynasty, symbolizing ambition, strategy, and legacy. With a fixed supply of 50 million tokens and mechanisms such as liquidity provision, transaction fees, and token burns, CaoCao introduces a utility-focused ecosystem designed for long-term community growth. The token integrates cultural heritage with blockchain functionality, positioning itself as both a digital asset and a representation of collective vision.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur CaoCao (CAOCAO) Combien vaut CaoCao (CAOCAO) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CAOCAO en USD est de 0.228039 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de CAOCAO à USD ? $ 0.228039 . Consultez le Le prix actuel de CAOCAO en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de CaoCao ? La capitalisation boursière de CAOCAO est de $ 6.96M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de CAOCAO ? L'offre en circulation de CAOCAO est de 30.53M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CAOCAO ? CAOCAO a atteint un prix ATH de 0.251605 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CAOCAO ? CAOCAO a vu un prix ATL de 0.196007 USD . Quel est le volume de trading de CAOCAO ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CAOCAO est de -- USD . Est-ce que CAOCAO va augmenter cette année ? CAOCAO pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CAOCAO pour une analyse plus approfondie.

