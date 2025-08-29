Qu'est-ce que Cap USD (CUSD)

Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD. cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets. stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Cap USD (CUSD) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de Cap USD (USD)

Combien vaudra Cap USD (CUSD) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Cap USD (CUSD) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Cap USD.

Consultez la prévision de prix de Cap USD maintenant !

CUSD en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Cap USD (CUSD)

Comprendre la tokenomics de Cap USD (CUSD) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CUSD !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Cap USD (CUSD) Combien vaut Cap USD (CUSD) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CUSD en USD est de 1.0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de CUSD à USD ? $ 1.0 . Consultez le Le prix actuel de CUSD en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Cap USD ? La capitalisation boursière de CUSD est de $ 71.60M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de CUSD ? L'offre en circulation de CUSD est de 71.59M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CUSD ? CUSD a atteint un prix ATH de 1.0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CUSD ? CUSD a vu un prix ATL de 0.999873 USD . Quel est le volume de trading de CUSD ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CUSD est de -- USD . Est-ce que CUSD va augmenter cette année ? CUSD pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CUSD pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Cap USD (CUSD)