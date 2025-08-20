Informations sur le prix de Cappuccino Assassino (ASSINO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00662512 $ 0.00662512 $ 0.00662512 Bas 24 h $ 0.01414307 $ 0.01414307 $ 0.01414307 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00662512$ 0.00662512 $ 0.00662512 Haut 24 h $ 0.01414307$ 0.01414307 $ 0.01414307 Sommet historique $ 0.01414307$ 0.01414307 $ 0.01414307 Prix le plus bas $ 0.00662512$ 0.00662512 $ 0.00662512 Variation du prix (1 h) +1.13% Changement de prix (1J) +64.77% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Cappuccino Assassino (ASSINO) est de $0.0135223. Au cours des dernières 24 heures, ASSINO a évolué entre un minimum de $ 0.00662512 et un maximum de $ 0.01414307, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ASSINO est $ 0.01414307, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00662512.

En termes de performance à court terme, ASSINO a évolué de +1.13% au cours de la dernière heure, +64.77% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Cappuccino Assassino (ASSINO)

Capitalisation boursière $ 13.83M$ 13.83M $ 13.83M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 13.83M$ 13.83M $ 13.83M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Cappuccino Assassino est de $ 13.83M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ASSINO est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.83M.