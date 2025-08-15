Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de CAPY en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de CAPY.

Le prix de CAPY (CAPY) est actuellement de 0.00001647 USD avec une capitalisation boursière de $ 16.47K USD. Le prix de CAPY en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de CAPY (CAPY) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de CAPY en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de CAPY en USD était de $ -0.0000049600.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de CAPY en USD était de $ -0.0000124196.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de CAPY en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -7.92% 30 jours $ -0.0000049600 -30.11% 60 jours $ -0.0000124196 -75.40% 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de CAPY (CAPY)

Découvrez la dernière analyse de prix de CAPY : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00001629$ 0.00001629 $ 0.00001629 Haut 24 h $ 0.00001822$ 0.00001822 $ 0.00001822 Sommet historique $ 0.00165284$ 0.00165284 $ 0.00165284 Variation du prix (1 h) -0.22% Changement de prix (1J) -7.92% Variation du prix (7 j) -19.10%

Informations de marché pour CAPY (CAPY)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :