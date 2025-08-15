Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de CAPY en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de CAPY.

Le prix de Capybara (CAPY) est actuellement de 0.00000398 USD avec une capitalisation boursière de $ 3.97M USD. Le prix de CAPY en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Capybara (CAPY) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Capybara en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Capybara en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Capybara en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Capybara en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +36.69% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Capybara (CAPY)

Découvrez la dernière analyse de prix de Capybara : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.0000025$ 0.0000025 $ 0.0000025 Haut 24 h $ 0.00000571$ 0.00000571 $ 0.00000571 Sommet historique $ 0.00000571$ 0.00000571 $ 0.00000571 Variation du prix (1 h) -4.45% Changement de prix (1J) +36.69% Variation du prix (7 j) +152.84%

Informations de marché pour Capybara (CAPY)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :