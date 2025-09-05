Qu'est-ce que Carrot (CRT)

Carrot is a liquid yield bearing token backed by a mix of stablecoins. Deposited stablecoins earn yield from a number of different strategies on Solana, including lending aggregation between Kamino, MarginFi, and Drift. The earned yield accrues value back to the token price and is designed to have steady growth (like an LST/SOL pair) without taking on any price speculation or liquidation risks. One of our primary motivators in issuing a tokenized yield aggregator is that your stablecoin lending activity now remains in your wallet/custody as an asset, is more tax efficient and is composable with the DeFi ecosystem at large.

Ressource de Carrot (CRT) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Carrot (CRT)

Comprendre la tokenomics de Carrot (CRT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CRT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Carrot (CRT) Combien vaut Carrot (CRT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CRT en USD est de 111.11 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de CRT à USD ? $ 111.11 . Consultez le Le prix actuel de CRT en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Carrot ? La capitalisation boursière de CRT est de $ 21.59M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de CRT ? L'offre en circulation de CRT est de 194.28K USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CRT ? CRT a atteint un prix ATH de 133.16 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CRT ? CRT a vu un prix ATL de 101.03 USD . Quel est le volume de trading de CRT ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CRT est de -- USD . Est-ce que CRT va augmenter cette année ? CRT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CRT pour une analyse plus approfondie.

