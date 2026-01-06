Qu’est-ce que Cashaa ?

Cashaa est la plus grande néo-banque crypto-friendly basée au Royaume-Uni, offrant ses services à des centaines d’entreprises crypto dans le monde entier. Le jeton CAS alimente l’écosystème bancaire de Cashaa.

En quoi Cashaa est-elle unique ?

Cashaa propose des services bancaires exclusifs adaptés aux cryptomonnaies, notamment un traitement rapide des demandes, des frais de mise en place réduits, des coûts moins élevés pour les virements internationaux, des remises sur les échanges et des frais de transaction, le tout réservé aux détenteurs de CAS.

Quel est le prix actuel de Cashaa ?

Le prix en direct de Cashaa (CAS) est de $0.00078493 USD. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne Cashaa sur le marché ?

Cashaa occupe actuellement le rang n°4542 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de $569772. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de CAS ?

L'offre en circulation de CAS est de 725890858.2 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour Cashaa ?

Durant les dernières 24 heures, Cashaa a échangé dans une fourchette comprise entre $0.00059022 (plus bas sur 24 heures) et $0.00078526 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point Cashaa est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

Cashaa a atteint un plus haut historique de $0.228829, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de $0.00020299. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de CAS est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à $--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour Cashaa ?

La variation actuelle du prix de 29.17% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant BNB Chain Ecosystem. Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.