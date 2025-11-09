Prix de CashBunny aujourd'hui

Le prix de CashBunny (BUNNY) en direct est actuellement de $ 0.00007752, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BUNNY en USD est de $ 0.00007752 par BUNNY.

CashBunny se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 115,916 et une offre en circulation de 1.50B BUNNY. Au cours des dernières 24 heures, BUNNY a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00011947, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00007701.

En termes de performance à court terme, BUNNY a varié de -- au cours de la dernière heure et de -2.88% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour CashBunny (BUNNY)

Capitalisation boursière $ 115.92K$ 115.92K $ 115.92K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 125.47K$ 125.47K $ 125.47K Offre en circulation 1.50B 1.50B 1.50B Offre totale 1,618,588,402.670985 1,618,588,402.670985 1,618,588,402.670985

La capitalisation boursière actuelle de CashBunny est de $ 115.92K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BUNNY est de 1.50B, avec une offre totale de 1618588402.670985. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 125.47K.