Qu'est-ce que CastDex (CASTDEX)

CastDex is a next-generation market analysis platform that aggregates real-time data from over 100 chains and surfaces the hottest tokens on Farcaster. Rather than relying on algorithms alone, CastDex puts the power in your hands: each user gets one upvote and one rocket per day to signal the coins they believe in—fueling a genuine, community-driven leaderboard. Discover emerging trends, track on-chain momentum, and see which projects are catching fire before anyone else.

Ressource de CastDex (CASTDEX) Site officiel

Tokenomics de CastDex (CASTDEX)

Comprendre la tokenomics de CastDex (CASTDEX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CASTDEX !