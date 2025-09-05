Prix de Catalyse AI (CAI)
Le prix en temps réel de Catalyse AI (CAI) est de $0.0033687. Au cours des dernières 24 heures, CAI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CAI est $ 0.12569, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00180061.
En termes de performance à court terme, CAI a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Catalyse AI est de $ 336.87K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CAI est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 336.87K.
Aujourd'hui, la variation du prix de Catalyse AI en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Catalyse AI en USD était de $ 0.0000000000.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Catalyse AI en USD était de $ -0.0001814068.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Catalyse AI en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|--
|30 jours
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 jours
|$ -0.0001814068
|-5.38%
|90 jours
|$ 0
|--
Unleash Your Vision, Build in 3D Instantly Bring your imagination to life with Catalyse. Create breathtaking 3D environments effortlessly—no expertise required, just pure creativity. Catalyse app Don't just generate. Create. Catalyse is a revolutionary way to create and control your AI artwork. Catalyse Ai lets you create stunning 360° landscapes in just a few clicks. Whether you’re a game developer, artist, or just love experimenting with creative tools. YOUR IDEAS, INSTANTLY TRANSFORMED Turn simple prompts into stunning 3D worlds in seconds. With Catalyse, your creativity knows no bounds. Our AI-powered platform enables you to design immersive, high-quality environments faster and smarter. Built for Creators Like You. Whether you’re a Game developer, architect, content creator, or 3D artist, Catalyse gives you the tools to design faster and more effectively. From photorealistic environments to stylized worlds, our platform adapts to your creative needs.
