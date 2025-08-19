Informations sur le prix de Catamoto (CATA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00132487$ 0.00132487 $ 0.00132487 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -4.02% Changement de prix (1J) +120.67% Variation du prix (7 j) +501.72% Variation du prix (7 j) +501.72%

Le prix en temps réel de Catamoto (CATA) est de --. Au cours des dernières 24 heures, CATA a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CATA est $ 0.00132487, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CATA a évolué de -4.02% au cours de la dernière heure, +120.67% sur 24 heures et de +501.72% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Catamoto (CATA)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 42.30K$ 42.30K $ 42.30K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Catamoto est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CATA est de 0.00, avec une offre totale de 20000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 42.30K.