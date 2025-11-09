Prix de Everlyn AI aujourd'hui

Le prix de Everlyn AI (LYN) en direct est actuellement de $ 0.1116, avec une variation de 8.64 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de LYN en USD est de $ 0.1116 par LYN.

Everlyn AI se classe actuellement au n°706 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 28.53M et une offre en circulation de 255.64M LYN. Au cours des dernières 24 heures, LYN a été échangé entre $ 0.1019 (plus bas) et $ 0.1136 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.0104430541406704, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.09658291416276109.

En termes de performance à court terme, LYN a varié de +0.90% au cours de la dernière heure et de +4.29% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 166.36K.

Informations de marché pour Everlyn AI (LYN)

Classement No.706 Capitalisation boursière $ 28.53M$ 28.53M $ 28.53M Volume (24 h) $ 166.36K$ 166.36K $ 166.36K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 111.60M$ 111.60M $ 111.60M Offre en circulation 255.64M 255.64M 255.64M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 25.56% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Everlyn AI est de $ 28.53M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 166.36K. L'offre en circulation de LYN est de 255.64M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 111.60M.