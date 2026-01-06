Prix de CateCoin aujourd'hui

Le prix de CateCoin (CATE) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 0.70 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CATE en USD est de $ 0 par CATE.

CateCoin se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 5,096,267 et une offre en circulation de 57.71T CATE. Au cours des dernières 24 heures, CATE a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, CATE a varié de +0.00% au cours de la dernière heure et de +17.47% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour CateCoin (CATE)

Capitalisation boursière $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M Offre en circulation 57.71T 57.71T 57.71T Offre totale 59,991,664,433,290.6 59,991,664,433,290.6 59,991,664,433,290.6

La capitalisation boursière actuelle de CateCoin est de $ 5.10M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CATE est de 57.71T, avec une offre totale de 59991664433290.6. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.30M.