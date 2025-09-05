Informations sur le prix de CATS (CATS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00000166 Haut 24 h $ 0.00000171 Sommet historique $ 0.00018159 Prix le plus bas $ 0.0000016 Variation du prix (1 h) +0.32% Changement de prix (1J) -0.15% Variation du prix (7 j) -4.45%

Le prix en temps réel de CATS (CATS) est de $0.0000017. Au cours des dernières 24 heures, CATS a évolué entre un minimum de $ 0.00000166 et un maximum de $ 0.00000171, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CATS est $ 0.00018159, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0000016.

En termes de performance à court terme, CATS a évolué de +0.32% au cours de la dernière heure, -0.15% sur 24 heures et de -4.45% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CATS (CATS)

Capitalisation boursière $ 1.02M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.02M Offre en circulation 600.00B Offre totale 600,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de CATS est de $ 1.02M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CATS est de 600.00B, avec une offre totale de 600000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.02M.