Qu'est-ce que Catton AI (CATTON)

Catton AI: DNA Gaming Layer for AI Agents Catton AI is a Web3 gaming project designed to integrate AI-driven NPCs (Non-Player Characters) with blockchain technology, creating an adaptive, user-driven gaming ecosystem. Launched in 2024, Catton AI operates on BNB Chain and Solana, leveraging smart contracts and AI algorithms to enable dynamic, programmable in-game experiences. Project Overview Catton AI introduces the DNA Gaming Layer, a framework where AI-powered NPCs evolve based on user interactions and strategic gameplay. Unlike traditional NPCs, which follow predefined scripts, Catton AI’s NPCs adapt to player behaviors, making gameplay more engaging and personalized. This approach enhances game depth while introducing new economic incentives within the Web3 space. Core Features 1. AI-Powered NPCs - Players interact with AI-driven NPCs that learn and adapt, creating a dynamic and immersive gaming environment. 2. DNA Tokenization - NPCs possess unique, tokenized DNA traits, which players can upgrade, trade, or sell on blockchain marketplaces. 3. Game Economy - $CATTON token facilitates in-game purchases, AI NPC upgrades, staking rewards, and governance participation. 4. Cross-Chain Expansion - The project is expanding its ecosystem across BNB Chain, Solana, and TON, supporting multi-chain compatibility. 5. NFT Integration - AI NPCs can be transformed into NFT assets, allowing ownership, trading, and interoperability across blockchain games. Token Utility The $CATTON token serves multiple roles within the ecosystem: - In-Game Economy – Used for purchasing and upgrading AI NPCs, skins, and digital assets. - Staking & Rewards – Users stake $CATTON for passive rewards and ecosystem incentives. - Governance – Holders can vote on game development, AI model adjustments, and ecosystem upgrades. - Buyback & Burn Mechanism – A portion of ecosystem revenue contributes to token buybacks and burns.

Ressource de Catton AI (CATTON) Site officiel

Prévision de prix de Catton AI (USD)

CATTON en devises locales

Tokenomics de Catton AI (CATTON)

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Catton AI (CATTON) Combien vaut Catton AI (CATTON) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CATTON en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de CATTON à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de CATTON en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Catton AI ? La capitalisation boursière de CATTON est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de CATTON ? L'offre en circulation de CATTON est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CATTON ? CATTON a atteint un prix ATH de 0.00002493 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CATTON ? CATTON a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de CATTON ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CATTON est de -- USD . Est-ce que CATTON va augmenter cette année ? CATTON pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CATTON pour une analyse plus approfondie.

