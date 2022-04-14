Tokenomics de Catton AI (CATTON)
Informations sur Catton AI (CATTON)
Catton AI: DNA Gaming Layer for AI Agents
Catton AI is a Web3 gaming project designed to integrate AI-driven NPCs (Non-Player Characters) with blockchain technology, creating an adaptive, user-driven gaming ecosystem. Launched in 2024, Catton AI operates on BNB Chain and Solana, leveraging smart contracts and AI algorithms to enable dynamic, programmable in-game experiences.
Project Overview
Catton AI introduces the DNA Gaming Layer, a framework where AI-powered NPCs evolve based on user interactions and strategic gameplay. Unlike traditional NPCs, which follow predefined scripts, Catton AI’s NPCs adapt to player behaviors, making gameplay more engaging and personalized. This approach enhances game depth while introducing new economic incentives within the Web3 space.
Core Features 1. AI-Powered NPCs - Players interact with AI-driven NPCs that learn and adapt, creating a dynamic and immersive gaming environment. 2. DNA Tokenization - NPCs possess unique, tokenized DNA traits, which players can upgrade, trade, or sell on blockchain marketplaces. 3. Game Economy - $CATTON token facilitates in-game purchases, AI NPC upgrades, staking rewards, and governance participation. 4. Cross-Chain Expansion - The project is expanding its ecosystem across BNB Chain, Solana, and TON, supporting multi-chain compatibility. 5. NFT Integration - AI NPCs can be transformed into NFT assets, allowing ownership, trading, and interoperability across blockchain games.
Token Utility
The $CATTON token serves multiple roles within the ecosystem: - In-Game Economy – Used for purchasing and upgrading AI NPCs, skins, and digital assets. - Staking & Rewards – Users stake $CATTON for passive rewards and ecosystem incentives. - Governance – Holders can vote on game development, AI model adjustments, and ecosystem upgrades. - Buyback & Burn Mechanism – A portion of ecosystem revenue contributes to token buybacks and burns.
Tokenomics et analyse de prix de Catton AI (CATTON)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Catton AI (CATTON), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix.
Tokenomics de Catton AI (CATTON) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Catton AI (CATTON) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CATTON qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CATTON pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de CATTON, explorez le prix en direct du token CATTON !
