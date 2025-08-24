Informations sur le prix de CHAD (CHAD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00966657$ 0.00966657 $ 0.00966657 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +2.27% Changement de prix (1J) -1.70% Variation du prix (7 j) -10.30% Variation du prix (7 j) -10.30%

Le prix en temps réel de CHAD (CHAD) est de --. Au cours des dernières 24 heures, CHAD a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CHAD est $ 0.00966657, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CHAD a évolué de +2.27% au cours de la dernière heure, -1.70% sur 24 heures et de -10.30% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CHAD (CHAD)

Capitalisation boursière $ 50.69K$ 50.69K $ 50.69K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 50.69K$ 50.69K $ 50.69K Offre en circulation 998.58M 998.58M 998.58M Offre totale 998,578,127.671256 998,578,127.671256 998,578,127.671256

La capitalisation boursière actuelle de CHAD est de $ 50.69K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CHAD est de 998.58M, avec une offre totale de 998578127.671256. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 50.69K.