Informations sur le prix de Chadimir Putni (PUTNI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.01687661$ 0.01687661 $ 0.01687661 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.39% Changement de prix (1J) -0.85% Variation du prix (7 j) +4.95% Variation du prix (7 j) +4.95%

Le prix en temps réel de Chadimir Putni (PUTNI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, PUTNI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PUTNI est $ 0.01687661, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, PUTNI a évolué de -0.39% au cours de la dernière heure, -0.85% sur 24 heures et de +4.95% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Chadimir Putni (PUTNI)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 335.20K$ 335.20K $ 335.20K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Chadimir Putni est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PUTNI est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 335.20K.