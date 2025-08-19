En savoir plus sur PUTNI

Logo de Chadimir Putni

Prix de Chadimir Putni (PUTNI)

Non listé

Prix en temps réel : 1 PUTNI à USD

$0.0003352
$0.0003352$0.0003352
-1.80%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Chadimir Putni (PUTNI) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-19 10:56:02 (UTC+8)

Informations sur le prix de Chadimir Putni (PUTNI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01687661
$ 0.01687661$ 0.01687661

$ 0
$ 0$ 0

-0.39%

-0.85%

+4.95%

+4.95%

Le prix en temps réel de Chadimir Putni (PUTNI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, PUTNI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PUTNI est $ 0.01687661, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, PUTNI a évolué de -0.39% au cours de la dernière heure, -0.85% sur 24 heures et de +4.95% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Chadimir Putni (PUTNI)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 335.20K
$ 335.20K$ 335.20K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Chadimir Putni est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PUTNI est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 335.20K.

Historique du prix de Chadimir Putni (PUTNI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Chadimir Putni en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Chadimir Putni en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Chadimir Putni en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Chadimir Putni en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-0.85%
30 jours$ 0+8.36%
60 jours$ 0+5.93%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Chadimir Putni (PUTNI)

Chadimir Putni is da leeder of Rusha. His mishun is to ragpool youcrane, to reeform da Soyvet Onion. Oan oof Putnis besfren es Doland Tremp, an swole enmy Jeo Boden. We’re here to bring togetha all da Rusha Soyvets an support oan anotha thru da highs and lows. Putni is gud guy. We lyk Putni.

Ressource de Chadimir Putni (PUTNI)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de Chadimir Putni (USD)

Combien vaudra Chadimir Putni (PUTNI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Chadimir Putni (PUTNI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Chadimir Putni.

Consultez la prévision de prix de Chadimir Putni maintenant !

PUTNI en devises locales

Tokenomics de Chadimir Putni (PUTNI)

Comprendre la tokenomics de Chadimir Putni (PUTNI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PUTNI !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Chadimir Putni (PUTNI)

Combien vaut Chadimir Putni (PUTNI) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de PUTNI en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de PUTNI à USD ?
Le prix actuel de PUTNI en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Chadimir Putni ?
La capitalisation boursière de PUTNI est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de PUTNI ?
L'offre en circulation de PUTNI est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PUTNI ?
PUTNI a atteint un prix ATH de 0.01687661 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PUTNI ?
PUTNI a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de PUTNI ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PUTNI est de -- USD.
Est-ce que PUTNI va augmenter cette année ?
PUTNI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de PUTNI pour une analyse plus approfondie.
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.