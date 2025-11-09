Prix de Charged Particles aujourd'hui

Le prix de Charged Particles (IONX) en direct est actuellement de $ 0.00102, avec une variation de 13.73 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de IONX en USD est de $ 0.00102 par IONX.

Charged Particles se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 81,475 et une offre en circulation de 79.88M IONX. Au cours des dernières 24 heures, IONX a été échangé entre $ 0.00102002 (plus bas) et $ 0.00118674 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 2.75, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, IONX a varié de -2.16% au cours de la dernière heure et de -14.69% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Charged Particles (IONX)

Capitalisation boursière $ 81.48K$ 81.48K $ 81.48K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 102.00K$ 102.00K $ 102.00K Offre en circulation 79.88M 79.88M 79.88M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Charged Particles est de $ 81.48K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de IONX est de 79.88M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 102.00K.