Informations sur le prix de Charles the Chad (CHAD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00320101 Haut 24 h $ 0.003383 Sommet historique $ 0.03519658 Prix le plus bas $ 0.00152588 Variation du prix (1 h) +0.65% Changement de prix (1J) +5.20% Variation du prix (7 j) -2.96%

Le prix en temps réel de Charles the Chad (CHAD) est de $0.00338135. Au cours des dernières 24 heures, CHAD a évolué entre un minimum de $ 0.00320101 et un maximum de $ 0.003383, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CHAD est $ 0.03519658, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00152588.

En termes de performance à court terme, CHAD a évolué de +0.65% au cours de la dernière heure, +5.20% sur 24 heures et de -2.96% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Charles the Chad (CHAD)

Capitalisation boursière $ 3.38M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.38M Offre en circulation 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Charles the Chad est de $ 3.38M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CHAD est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.38M.