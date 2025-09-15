Informations sur le prix de Chatrix (CRX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.0001146
Haut 24 h $ 0.00041675
Sommet historique $ 0.00041675
Prix le plus bas $ 0.00010077
Variation du prix (1 h) +19.70%
Changement de prix (1J) +145.78%
Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Chatrix (CRX) est de $0.00036095. Au cours des dernières 24 heures, CRX a évolué entre un minimum de $ 0.0001146 et un maximum de $ 0.00041675, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CRX est $ 0.00041675, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00010077.

En termes de performance à court terme, CRX a évolué de +19.70% au cours de la dernière heure, +145.78% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Chatrix (CRX)

Capitalisation boursière $ 354.83K
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 354.83K
Offre en circulation 1.00B
Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Chatrix est de $ 354.83K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CRX est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 354.83K.