Prix de CheckDot aujourd'hui

Le prix de CheckDot (CDT) en direct est actuellement de $ 0.053494, avec une variation de 1.77 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CDT en USD est de $ 0.053494 par CDT.

CheckDot se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 395,693 et une offre en circulation de 7.39M CDT. Au cours des dernières 24 heures, CDT a été échangé entre $ 0.052123 (plus bas) et $ 0.054691 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.33, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00930431.

En termes de performance à court terme, CDT a varié de -0.31% au cours de la dernière heure et de -13.40% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour CheckDot (CDT)

Capitalisation boursière $ 395.69K$ 395.69K $ 395.69K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 535.40K$ 535.40K $ 535.40K Offre en circulation 7.39M 7.39M 7.39M Offre totale 9,999,250.0 9,999,250.0 9,999,250.0

La capitalisation boursière actuelle de CheckDot est de $ 395.69K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CDT est de 7.39M, avec une offre totale de 9999250.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 535.40K.