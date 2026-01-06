Prix de CheckStrategy aujourd'hui

Le prix de CheckStrategy (CHKSTR) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 4.44 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CHKSTR en USD est de $ 0 par CHKSTR.

CheckStrategy se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 506,602 et une offre en circulation de 938.48M CHKSTR. Au cours des dernières 24 heures, CHKSTR a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00485116, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, CHKSTR a varié de -0.24% au cours de la dernière heure et de +23.15% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour CheckStrategy (CHKSTR)

Capitalisation boursière $ 506.60K$ 506.60K $ 506.60K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 506.60K$ 506.60K $ 506.60K Offre en circulation 938.48M 938.48M 938.48M Offre totale 938,484,089.6531653 938,484,089.6531653 938,484,089.6531653

La capitalisation boursière actuelle de CheckStrategy est de $ 506.60K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CHKSTR est de 938.48M, avec une offre totale de 938484089.6531653. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 506.60K.