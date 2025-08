Qu'est-ce que Chili Coin (CHI)

Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers. Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders

Ressource de Chili Coin (CHI) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Chili Coin (CHI)

Comprendre la tokenomics de Chili Coin (CHI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CHI !