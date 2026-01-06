Prix de ChimpStrategy aujourd'hui

Le prix de ChimpStrategy (CHMPSTR) en direct est actuellement de $ 0.0044797, avec une variation de 7.81 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CHMPSTR en USD est de $ 0.0044797 par CHMPSTR.

ChimpStrategy se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 3,955,764 et une offre en circulation de 882.98M CHMPSTR. Au cours des dernières 24 heures, CHMPSTR a été échangé entre $ 0.00411814 (plus bas) et $ 0.00451294 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00693592, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00151428.

En termes de performance à court terme, CHMPSTR a varié de -0.11% au cours de la dernière heure et de +22.73% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour ChimpStrategy (CHMPSTR)

Capitalisation boursière $ 3.96M$ 3.96M $ 3.96M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.96M$ 3.96M $ 3.96M Offre en circulation 882.98M 882.98M 882.98M Offre totale 882,982,973.5501297 882,982,973.5501297 882,982,973.5501297

La capitalisation boursière actuelle de ChimpStrategy est de $ 3.96M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CHMPSTR est de 882.98M, avec une offre totale de 882982973.5501297. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.96M.