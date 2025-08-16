Informations sur le prix de Chinese Brett (CHRETT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00019821 $ 0.00019821 $ 0.00019821 Bas 24 h $ 0.00021152 $ 0.00021152 $ 0.00021152 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00019821$ 0.00019821 $ 0.00019821 Haut 24 h $ 0.00021152$ 0.00021152 $ 0.00021152 Sommet historique $ 0.00922746$ 0.00922746 $ 0.00922746 Prix le plus bas $ 0.00009675$ 0.00009675 $ 0.00009675 Variation du prix (1 h) +0.60% Changement de prix (1J) -2.97% Variation du prix (7 j) +16.91% Variation du prix (7 j) +16.91%

Le prix en temps réel de Chinese Brett (CHRETT) est de $0.00020298. Au cours des dernières 24 heures, CHRETT a évolué entre un minimum de $ 0.00019821 et un maximum de $ 0.00021152, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CHRETT est $ 0.00922746, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00009675.

En termes de performance à court terme, CHRETT a évolué de +0.60% au cours de la dernière heure, -2.97% sur 24 heures et de +16.91% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Chinese Brett (CHRETT)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 202.99K$ 202.99K $ 202.99K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Chinese Brett est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CHRETT est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 202.99K.