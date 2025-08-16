Informations sur le prix de Chinese Toshi (CTOSHI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00004036 $ 0.00004036 $ 0.00004036 Bas 24 h $ 0.00004285 $ 0.00004285 $ 0.00004285 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00004036$ 0.00004036 $ 0.00004036 Haut 24 h $ 0.00004285$ 0.00004285 $ 0.00004285 Sommet historique $ 0.00106171$ 0.00106171 $ 0.00106171 Prix le plus bas $ 0.00001344$ 0.00001344 $ 0.00001344 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -4.24% Variation du prix (7 j) +19.21% Variation du prix (7 j) +19.21%

Le prix en temps réel de Chinese Toshi (CTOSHI) est de $0.00004065. Au cours des dernières 24 heures, CTOSHI a évolué entre un minimum de $ 0.00004036 et un maximum de $ 0.00004285, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CTOSHI est $ 0.00106171, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001344.

En termes de performance à court terme, CTOSHI a évolué de -- au cours de la dernière heure, -4.24% sur 24 heures et de +19.21% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Chinese Toshi (CTOSHI)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 40.65K$ 40.65K $ 40.65K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Chinese Toshi est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CTOSHI est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 40.65K.