Informations sur le prix de Clanker Index (CLX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 Bas 24 h $ 1.44 $ 1.44 $ 1.44 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Haut 24 h $ 1.44$ 1.44 $ 1.44 Sommet historique $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Prix le plus bas $ 0.788604$ 0.788604 $ 0.788604 Variation du prix (1 h) +0.43% Changement de prix (1J) -7.69% Variation du prix (7 j) -23.13% Variation du prix (7 j) -23.13%

Le prix en temps réel de Clanker Index (CLX) est de $1.33. Au cours des dernières 24 heures, CLX a évolué entre un minimum de $ 1.27 et un maximum de $ 1.44, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CLX est $ 2.62, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.788604.

En termes de performance à court terme, CLX a évolué de +0.43% au cours de la dernière heure, -7.69% sur 24 heures et de -23.13% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Clanker Index (CLX)

Capitalisation boursière $ 377.27K$ 377.27K $ 377.27K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 377.27K$ 377.27K $ 377.27K Offre en circulation 283.86K 283.86K 283.86K Offre totale 283,864.7778235012 283,864.7778235012 283,864.7778235012

La capitalisation boursière actuelle de Clanker Index est de $ 377.27K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CLX est de 283.86K, avec une offre totale de 283864.7778235012. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 377.27K.