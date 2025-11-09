Prix de Claynosaurz Strategy aujourd'hui

Le prix de Claynosaurz Strategy (CNZSTRAT) en direct est actuellement de --, avec une variation de 1.78 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CNZSTRAT en USD est de -- par CNZSTRAT.

Claynosaurz Strategy se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 194,980 et une offre en circulation de 945.78M CNZSTRAT. Au cours des dernières 24 heures, CNZSTRAT a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00188256, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, CNZSTRAT a varié de -0.25% au cours de la dernière heure et de -18.19% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Claynosaurz Strategy (CNZSTRAT)

Capitalisation boursière $ 194.98K$ 194.98K $ 194.98K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 194.98K$ 194.98K $ 194.98K Offre en circulation 945.78M 945.78M 945.78M Offre totale 945,783,126.4648378 945,783,126.4648378 945,783,126.4648378

La capitalisation boursière actuelle de Claynosaurz Strategy est de $ 194.98K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CNZSTRAT est de 945.78M, avec une offre totale de 945783126.4648378. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 194.98K.