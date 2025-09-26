Informations sur le prix de CloneX AI (CLX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.0307535$ 0.0307535 $ 0.0307535 Prix le plus bas $ 0.00014876$ 0.00014876 $ 0.00014876 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -1.35% Variation du prix (7 j) -1.35%

Le prix en temps réel de CloneX AI (CLX) est de $0.0002396. Au cours des dernières 24 heures, CLX a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CLX est $ 0.0307535, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00014876.

En termes de performance à court terme, CLX a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -1.35% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CloneX AI (CLX)

Capitalisation boursière $ 5.76K$ 5.76K $ 5.76K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 23.96K$ 23.96K $ 23.96K Offre en circulation 24.05M 24.05M 24.05M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de CloneX AI est de $ 5.76K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CLX est de 24.05M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 23.96K.