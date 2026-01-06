Prix de Clown aujourd'hui

Le prix de Clown (CLOWN) en direct est actuellement de $ 0.00035274, avec une variation de 1.85 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CLOWN en USD est de $ 0.00035274 par CLOWN.

Clown se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 353,155 et une offre en circulation de 1000.00M CLOWN. Au cours des dernières 24 heures, CLOWN a été échangé entre $ 0.00034311 (plus bas) et $ 0.00039356 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00122678, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00029988.

En termes de performance à court terme, CLOWN a varié de -0.89% au cours de la dernière heure et de -8.30% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Clown (CLOWN)

Capitalisation boursière $ 353.16K$ 353.16K $ 353.16K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 353.16K$ 353.16K $ 353.16K Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,999,968.0585 999,999,968.0585 999,999,968.0585

La capitalisation boursière actuelle de Clown est de $ 353.16K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CLOWN est de 1000.00M, avec une offre totale de 999999968.0585. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 353.16K.