Prix de COCK aujourd'hui

Le prix de COCK (COCK) en direct est actuellement de --, avec une variation de 3.13 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de COCK en USD est de -- par COCK.

COCK se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 27,882 et une offre en circulation de 999.90M COCK. Au cours des dernières 24 heures, COCK a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, COCK a varié de -1.09% au cours de la dernière heure et de -27.83% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour COCK (COCK)

Capitalisation boursière $ 27.88K$ 27.88K $ 27.88K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 27.88K$ 27.88K $ 27.88K Offre en circulation 999.90M 999.90M 999.90M Offre totale 999,896,355.385817 999,896,355.385817 999,896,355.385817

