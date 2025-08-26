Informations sur le prix de Cody (CODY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000459 $ 0.00000459 $ 0.00000459 Bas 24 h $ 0.00000585 $ 0.00000585 $ 0.00000585 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000459$ 0.00000459 $ 0.00000459 Haut 24 h $ 0.00000585$ 0.00000585 $ 0.00000585 Sommet historique $ 0.00000585$ 0.00000585 $ 0.00000585 Prix le plus bas $ 0.00000459$ 0.00000459 $ 0.00000459 Variation du prix (1 h) +5.59% Changement de prix (1J) -11.46% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Cody (CODY) est de $0.00000504. Au cours des dernières 24 heures, CODY a évolué entre un minimum de $ 0.00000459 et un maximum de $ 0.00000585, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CODY est $ 0.00000585, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000459.

En termes de performance à court terme, CODY a évolué de +5.59% au cours de la dernière heure, -11.46% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Cody (CODY)

Capitalisation boursière $ 201.41K$ 201.41K $ 201.41K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 503.52K$ 503.52K $ 503.52K Offre en circulation 40.00B 40.00B 40.00B Offre totale 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Cody est de $ 201.41K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CODY est de 40.00B, avec une offre totale de 100000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 503.52K.