Qu'est-ce que Cofinex (CNX)

Cofinex (Minos Blockchain s.r.o ), a leading fintech company, is regulated by The CNB Czech Republic. With over 115,000+ users, Cofinex is claimed to be a trusted and secure crypto asset exchange application across the world. Headquartered in Singapore, with branch offices in the USA, UK, India, Czech Republic and Thailand, their operations are already running in South Korea, Thailand, Laos, Indonesia, Cambodia, Malaysia, the Philippines, and other APAC countries. Cofinex Exchange offers its users an easy and secure platform to buy and sell Bitcoin, Ripple, Ethereum, Tron, CNX, and over 670+ crypto assets.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Cofinex (CNX) Site officiel

Prévision de prix de Cofinex (USD)

Combien vaudra Cofinex (CNX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Cofinex (CNX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Cofinex.

Consultez la prévision de prix de Cofinex maintenant !

CNX en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Cofinex (CNX)

Comprendre la tokenomics de Cofinex (CNX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CNX !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Cofinex (CNX) Combien vaut Cofinex (CNX) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CNX en USD est de 0.202586 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de CNX à USD ? $ 0.202586 . Consultez le Le prix actuel de CNX en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Cofinex ? La capitalisation boursière de CNX est de $ 13.17M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de CNX ? L'offre en circulation de CNX est de 65.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CNX ? CNX a atteint un prix ATH de 0.203083 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CNX ? CNX a vu un prix ATL de 0.201592 USD . Quel est le volume de trading de CNX ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CNX est de -- USD . Est-ce que CNX va augmenter cette année ? CNX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CNX pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Cofinex (CNX)