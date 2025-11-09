Prix de coinage aujourd'hui

Le prix de coinage (COINAGE) en direct est actuellement de $ 0.00202196, avec une variation de 10.25 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de COINAGE en USD est de $ 0.00202196 par COINAGE.

coinage se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 2,022,094 et une offre en circulation de 1.00B COINAGE. Au cours des dernières 24 heures, COINAGE a été échangé entre $ 0.00192599 (plus bas) et $ 0.00225457 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.01197817, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00166655.

En termes de performance à court terme, COINAGE a varié de -0.15% au cours de la dernière heure et de -19.17% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour coinage (COINAGE)

Capitalisation boursière $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de coinage est de $ 2.02M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de COINAGE est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.02M.