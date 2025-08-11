Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de CBPAY en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de CBPAY.

Le prix de CoinbarPay (CBPAY) est actuellement de 0.00012449 USD avec une capitalisation boursière de $ 459.89K USD. Le prix de CBPAY en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de CoinbarPay (CBPAY) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de CoinbarPay en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de CoinbarPay en USD était de $ +0.0000160772.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de CoinbarPay en USD était de $ -0.0000506888.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de CoinbarPay en USD était de $ -0.00008208808567493857.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -4.88% 30 jours $ +0.0000160772 +12.91% 60 jours $ -0.0000506888 -40.71% 90 jours $ -0.00008208808567493857 -39.73%

Analyse de prix de CoinbarPay (CBPAY)

Découvrez la dernière analyse de prix de CoinbarPay : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00008019$ 0.00008019 $ 0.00008019 Haut 24 h $ 0.00013149$ 0.00013149 $ 0.00013149 Sommet historique $ 0.00137281$ 0.00137281 $ 0.00137281 Variation du prix (1 h) +0.69% Changement de prix (1J) -4.88% Variation du prix (7 j) +17.52%

Informations de marché pour CoinbarPay (CBPAY)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :